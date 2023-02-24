ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» откорректировало процентные ставки по линейке депозитов для розничных клиентов в связи с изменением конъюнктуры рынка и привело их к рыночным значениям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банка, с 24 февраля текущего года максимальная ставка по вновь заключаемым вкладам в белорусских рублях составляет 12,6%.

Изменения касаются продуктов «СуперСемь» и «СуперСемь-онлайн» со сроком размещения 399 дней, «Гостеприимный» и «ВТБ-Enter» со сроком размещения 65 дней, а также «Мои условия» со сроком размещения 66-96 дней.

При этом измененные размеры процентных ставок по-прежнему являются привлекательными при размещении сбережений в национальной валюте сроком свыше года, так как превышают размер годового прироста потребительских цен по итогам января 2023 года.

Подробнее о вкладах для физических лиц можно уточнить в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.