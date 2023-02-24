БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНОВИЛ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧЕК В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО В УСТРОЙСТВАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

12:16 27.02.2023 Сбер Банк (Беларусь) изменил порядок приема наличных в своих устройствах самообслуживания. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостановлено пополнение карт банка в следующих наличных иностранных валютах: доллары США, евро. Кроме того, в банкоматах не осуществляется покупка наличной иностранной валюты (доллары США, евро).