Постановлением Совета министров и Национального банка № 150/6 от 23 февраля 2023 года назначены представители государства в органах управления двух банков.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун будет представлять интересы государства в органах управления ЗАО «Банк роста и развития бизнеса», министр труда и социальной защиты Ирина Костевич — в органах управления ОАО «Белвнешэкономбанк».

Постановление вступает в силу со дня его принятия.