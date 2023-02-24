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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕЩЕ В ДВУХ БЕЛОРУССКИХ БАНКАХ НАЗНАЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА
10:47 27.02.2023
Постановлением Совета министров и Национального банка № 150/6 от 23 февраля 2023 года назначены представители государства в органах управления двух банков.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун будет представлять интересы государства в органах управления ЗАО «Банк роста и развития бизнеса», министр труда и социальной защиты Ирина Костевич — в органах управления ОАО «Белвнешэкономбанк».
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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