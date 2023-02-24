БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ В ЕВРО

17:05 24.02.2023 ОАО «СтатусБанк» с 24 февраля 2023 года приостанавливает открытие текущих счетов в евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается открытие текущих расчетных счетов в евро, в том числе доступ к которым обеспечивается при использовании платежной карточки.