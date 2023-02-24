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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ В ЕВРО
17:05 24.02.2023
ОАО «СтатусБанк» с 24 февраля 2023 года приостанавливает открытие текущих счетов в евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается открытие текущих расчетных счетов в евро, в том числе доступ к которым обеспечивается при использовании платежной карточки.
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