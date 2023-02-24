ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК СОХРАНЯЕТ БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ БИЗНЕСА


14:59 24.02.2023

ОАО «Паритетбанк» сохраняет тариф РКО за 0 рублей, который подойдет для ИП и малого бизнеса.

«Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда банки стали отказываться от полностью бесплатного обслуживания юрлиц. Либо просят соблюдать определенные условия, чтобы сохранить за собой безоплатную стоимость. Мы же решили поддержать малый бизнес и приняли решение оставить в линейке продуктов тариф по обслуживанию счетов за 0 рублей в месяц. Мы понимаем, сколько расходов может появиться у бизнеса в начале своего пути, поэтому уверены, что банк должен стать для него в первую очередь другом и партнером, – пояснили в финучреждении.

В ОАО «Паритетбанк» тариф РКО для начинающих называется «Взлетный». Он не ограничен по времени действия, нет никаких требований по срокам с момента регистрации. У него нет абонентской платы, дополнительных расходов за прием наличных, можно открывать неограниченное количество счетов. Есть лишь единственные расходы, которые будут у владельца компании или предпринимателя – 2 рубля за платеж в белорусских рублях контрагенту на счет в другом банке.

Также у всех, кто обслуживает свой бизнес в ОАО «Паритетбанк», есть возможность бесплатно пользоваться современным банковским приложением eParitet, функционал которого был разработан специально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В eParitet можно создать платежное поручение и подписать его с помощью SMS, начислить зарплату сотрудникам, управлять кредитами, депозитами, корпоративными картами, отслеживать все движения по счету и контролировать работу бухгалтера. Мини-банк в смартфоне от Паритетбанка входит в ТОП-2 приложений для юридических лиц в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2023
валюта курс
EUR 2.9632
USD 2.7973
RUB 3.7487
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9888 +0.0063
USD 2.7994 +0.0021
RUB 3.7432 -0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9630 2.9700
USD 2.7920 2.7970
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0630
EUR/RUB 79.0000 104.0000
USD/RUB 74.2000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте