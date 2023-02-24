ОАО «Паритетбанк» сохраняет тариф РКО за 0 рублей, который подойдет для ИП и малого бизнеса.

«Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда банки стали отказываться от полностью бесплатного обслуживания юрлиц. Либо просят соблюдать определенные условия, чтобы сохранить за собой безоплатную стоимость. Мы же решили поддержать малый бизнес и приняли решение оставить в линейке продуктов тариф по обслуживанию счетов за 0 рублей в месяц. Мы понимаем, сколько расходов может появиться у бизнеса в начале своего пути, поэтому уверены, что банк должен стать для него в первую очередь другом и партнером, – пояснили в финучреждении.

В ОАО «Паритетбанк» тариф РКО для начинающих называется «Взлетный». Он не ограничен по времени действия, нет никаких требований по срокам с момента регистрации. У него нет абонентской платы, дополнительных расходов за прием наличных, можно открывать неограниченное количество счетов. Есть лишь единственные расходы, которые будут у владельца компании или предпринимателя – 2 рубля за платеж в белорусских рублях контрагенту на счет в другом банке.

Также у всех, кто обслуживает свой бизнес в ОАО «Паритетбанк», есть возможность бесплатно пользоваться современным банковским приложением eParitet, функционал которого был разработан специально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В eParitet можно создать платежное поручение и подписать его с помощью SMS, начислить зарплату сотрудникам, управлять кредитами, депозитами, корпоративными картами, отслеживать все движения по счету и контролировать работу бухгалтера. Мини-банк в смартфоне от Паритетбанка входит в ТОП-2 приложений для юридических лиц в Беларуси.