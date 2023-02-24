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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ «SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ»
13:43 24.02.2023
В ОАО «Белинвестбанк» временно приостановлена возможность подключения услуги «SMS-оповещение».
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это связано с проведением технологических работ, которые продлятся до 09:00 25 февраля.
Банк приносит извинения за временные неудобства.
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