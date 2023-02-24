БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСЛУГИ «SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ»

13:43 24.02.2023 В ОАО «Белинвестбанк» временно приостановлена возможность подключения услуги «SMS-оповещение». Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это связано с проведением технологических работ, которые продлятся до 09:00 25 февраля. Банк приносит извинения за временные неудобства.