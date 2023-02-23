28 марта 2023 года пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, планируется рассмотреть шесть вопросов.

В частности, акционеры утвердят годовой отчет об итогах деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2022 год, годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за прошлый год и рассмотрят ход реализации Стратегического плана развития на 2022-2024 гг.

На собрании также речь пойдет о распределении прибыли за 2022 год и установлении нормативов на 2023 год.