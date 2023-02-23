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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ НЕКОТОРЫХ ВКЛАДОВ
11:07 24.02.2023
ЗАО «Альфа-Банк» приостанавливает прием некоторых вкладов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 24 февраля по 28 февраля 2023 года включительно приостанавливается пополнение депозитов по договорам срочного безотзывного «Альфа-Вклада» в RUB, которые заключены c 1 по 16 февраля 2023 года (включительно) на 5, 15 и 25 месяцев.
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