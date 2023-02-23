Национальный банк Беларуси снизил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на март 2023 г.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 12,58% годовых (в феврале - 12,82%).

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в феврале составит 16,31% (в феврале - 17,14% годовых).

Напомним, Нацбанк c 12 сентября 2022 года возобновил действие расчетных величин стандартного риска для новых кредитов компаниям и физлицам, которое было приостановлено в марте 2022 года. Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.