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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЕ ВКЛАДЫ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
10:36 21.02.2023
В ОАО «АСБ Беларусбанк» с 23 февраля вводится новая линейка срочных вкладов в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагаются следующие вклады:
«Большие возможности» (безотзывный вклад): сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; валюта вклада – доллары США и евро; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – от 0,7% до 2,9% годовых; в евро – от 0,4% до 1,7% годовых); расходные операции – в пределах капитализированных процентов; возможность внесения дополнительных взносов; ежемесячная капитализация; возможность открытия вклада на имя другого лица.
«Большие возможности» (отзывный вклад): сроки хранения – 13/18/24/36 месяцев; валюта вклада – доллары США и евро; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – от 0,4% до 0,6% годовых; в евро (сделать ссылку) – от 0,2% до 0,4% годовых); расходные операции – в пределах капитализированных процентов; ежемесячная капитализация; возможность открытия вклада на имя другого лица; возможность внесения дополнительных взносов.
«Большие возможности онл@йн» (безотзывный онлайн-вклад): сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; валюта вклада – доллары США и евро; возможность открытия и управления вкладом без посещения банка; открытие путем перечисления денежных средств с карточки независимо от валюты счета, к которому она оформлена; выбор клиентом способа выплаты суммы вклада и начисленных процентов; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – от 0,7% до 2,9% годовых; в евро – от 0,4% до 1,7% годовых); возможность внесения дополнительных взносов; подключение бесплатного SMS-оповещения об окончании срока действия вклада.
«Большие возможности онл@йн» (отзывный онлайн-вклад): сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; валюта вклада – доллары США и евро; возможность открытия и управления вкладом без посещения банка; открытие путем перечисления денежных средств с карточки независимо от валюты счета, к которому она оформлена; выбор клиентом способа выплаты суммы вклада и начисленных процентов; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – от 0,4% до 0,6% годовых; в евро – от 0,2% до 0,4% годовых); возможность внесения дополнительных взносов; подключение бесплатного SMS-оповещения об окончании срока действия вклада.
«Растем вместе» (безотзывный вклад, доступен для открытия в рамках комплексного продукта «Детский»): сроки хранения – 3/4/5 лет; валюта вклада – доллары США и евро; вклад принимается на имя несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет от лиц независимо от родственных отношений либо в установленных законодательством случаях от самого несовершеннолетнего; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – 2,9% годовых; в евро – 1,7% годовых); расходные операции – в пределах капитализированных процентов; возможность внесения дополнительных взносов; ежемесячная капитализация; возможность открытия вклада на имя другого лица.
Кроме того, с 23 февраля банк приостанавливает открытие срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США и евро:
«Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой»;
«Классик Безотзывный с фиксированной процентной ставкой»;
«Классик Отзывный для нерезидентов»;
«Классик Безотзывный для нерезидентов»;
«Беларусбанк-онл@йн» (отзывный онлайн-вклад);
«Беларусбанк-онл@йн» (безотзывный онлайн-вклад);
«Детский» (безотзывный вклад, в рамках комплексного продукта «Детский»).
С 23 февраля также прекращается прием дополнительных взносов по договорам указанных срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США и евро, открытых по 22 февраля 2023 г. включительно.
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