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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЕ ВКЛАДЫ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО


10:36 21.02.2023

В ОАО «АСБ Беларусбанк» с 23 февраля вводится новая линейка срочных вкладов в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, предлагаются следующие вклады:

«Большие возможности» (безотзывный вклад): сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; валюта вклада – доллары США и евро; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – от 0,7% до 2,9% годовых; в евро – от 0,4% до 1,7% годовых); расходные операции – в пределах капитализированных процентов; возможность внесения дополнительных взносов; ежемесячная капитализация; возможность открытия вклада на имя другого лица.

«Большие возможности» (отзывный вклад): сроки хранения – 13/18/24/36 месяцев; валюта вклада – доллары США и евро; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – от 0,4% до 0,6% годовых; в евро (сделать ссылку) – от 0,2% до 0,4% годовых); расходные операции – в пределах капитализированных процентов; ежемесячная капитализация; возможность открытия вклада на имя другого лица; возможность внесения дополнительных взносов.

«Большие возможности онл@йн» (безотзывный онлайн-вклад): сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; валюта вклада – доллары США и евро; возможность открытия и управления вкладом без посещения банка; открытие путем перечисления денежных средств с карточки независимо от валюты счета, к которому она оформлена; выбор клиентом способа выплаты суммы вклада и начисленных процентов; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – от 0,7% до 2,9% годовых; в евро – от 0,4% до 1,7% годовых); возможность внесения дополнительных взносов; подключение бесплатного SMS-оповещения об окончании срока действия вклада.

«Большие возможности онл@йн» (отзывный онлайн-вклад): сроки хранения – 3/6/9/13/18/24/36 месяцев; валюта вклада – доллары США и евро; возможность открытия и управления вкладом без посещения банка; открытие путем перечисления денежных средств с карточки независимо от валюты счета, к которому она оформлена; выбор клиентом способа выплаты суммы вклада и начисленных процентов; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – от 0,4% до 0,6% годовых; в евро – от 0,2% до 0,4% годовых); возможность внесения дополнительных взносов; подключение бесплатного SMS-оповещения об окончании срока действия вклада.

«Растем вместе» (безотзывный вклад, доступен для открытия в рамках комплексного продукта «Детский»): сроки хранения – 3/4/5 лет; валюта вклада – доллары США и евро; вклад принимается на имя несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет от лиц независимо от родственных отношений либо в установленных законодательством случаях от самого несовершеннолетнего; фиксированная годовая процентная ставка (в долларах США – 2,9% годовых; в евро – 1,7% годовых); расходные операции – в пределах капитализированных процентов; возможность внесения дополнительных взносов; ежемесячная капитализация; возможность открытия вклада на имя другого лица.

Кроме того, с 23 февраля банк приостанавливает открытие срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США и евро:

«Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой»;

«Классик Безотзывный с фиксированной процентной ставкой»;

«Классик Отзывный для нерезидентов»;

«Классик Безотзывный для нерезидентов»;

«Беларусбанк-онл@йн» (отзывный онлайн-вклад);

«Беларусбанк-онл@йн» (безотзывный онлайн-вклад);

«Детский» (безотзывный вклад, в рамках комплексного продукта «Детский»).

С 23 февраля также прекращается прием дополнительных взносов по договорам указанных срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США и евро, открытых по 22 февраля 2023 г. включительно.
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