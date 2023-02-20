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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ СНИЗИЛИ ТАРИФЫ ПО ЭКВАЙРИНГУ В ВЕНДИНГОВЫХ УСТРОЙСТВАХ
09:47 21.02.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» снизило тарифы по эквайрингу в вендинговых устройствах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь при заключении договора эквайринга для терминального оборудования в вендинговых аппаратах (устройствах самообслуживания), размер комиссионного вознаграждения Банка БелВЭБ составит от 2% от суммы операции.
Оснащение вендинговых аппаратов терминальным оборудованием для приема банковских платежных карточек позволяет увеличить продажи в устройствах за счет добавления нового инструмента для оплаты товаров/услуг. Также сокращается количество инкассаций (за счет сокращения количества наличных платежей).
Кроме того, терминалы для безналичной оплаты повышают привлекательность продаж в условиях нынешней эпидемиологической ситуации (без контакта с человеком).
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