Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ВТБ (Беларусь) до уровня byAA по белорусской национальной шкале.

Согласно российской оценке, он поднялся до значений ruВBВ. В обоих случаях прогноз стабильный.

По данным агентства, повышение рейтинга кредитоспособности по национальной шкале Беларуси обусловлено улучшением капитальной и ликвидной позиций банка, а также ростом операционной эффективности.

На динамику рейтинга в соответствии с российской шкалой дополнительно повлиял пересмотр уровня странового риска. Поддержку конкурентным позициям оказала высокая узнаваемость бренда и позиционирование в качестве универсального банка с диверсифицированным портфелем активов, говорится в сообщении «Эксперт РА».

«Улучшение позиций банка в рейтинге отражает высокий уровень надежности и эффективности деятельности ВТБ (Беларусь). По итогам года рентабельность капитала (ROE) достигла 22%, показатель операционной эффективности (CIR) существенно улучшился, составив 32%, достаточность капитала превысила 17%. В соответствии с нашей стратегией развития до 2026 года мы ожидаем дальнейший рост ключевых показателей, в том числе кредитного портфеля и прибыли», – отметил финансовый директор, член правления ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.

В марте прошлого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг на уровне byAA- и ruВB+ со стабильным прогнозом.

ВТБ (Беларусь) входит в число 10 крупнейших банков в стране по ряду основных финансовых параметров. Активы составляют 2 млрд белорусских рублей, в том числе кредитный портфель физических лиц и субъектов хозяйствования – 1,4 млрд. Банк представлен во всех крупных городах страны, оказывая услуги для более 17 тысяч корпоративных и свыше 1 млн розничных клиентов.