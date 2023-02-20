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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СБЕРЕ РАССКАЗАЛИ О КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
16:22 20.02.2023
Сбер (Беларусь) организовал бизнес-конференцию для клиентов банка на тему изменений в налоговом законодательстве страны в 2023 году.
Мероприятие стало эффективной площадкой для обмена мнениями между экспертами и бизнес-сообществом, а также позволила изучить практический опыт применения новых норм.
Участниками мероприятия стали представители малого и среднего бизнеса, то есть те предприниматели, которых нововведения затронули в первую очередь. Сбер пригласил разъяснить особенности налогообложения и бухгалтерского учета компаний представителей Министерства по налогам и сборам, Национального банка Республики Беларусь, бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, а также авторитетных экспертов от профильных объединений: Палаты налоговых консультантов и Ассоциации аудиторских организаций.
Основными темами обсуждений в ходе конференции, помимо общего обзора основных изменений в налоговом законодательстве страны, стали применение упрощенной системы налогообложения, практика и тенденции налоговых проверок, изменения в бухучете и их влияние на порядок налогообложения.
«Внесенные в Налоговый кодекс Беларуси корректировки достаточно серьезно изменили существовавшие до сих пор правила, которыми руководствовался бизнес до 2023 года. Облегчить адаптацию к новым условиям, помочь получить исчерпывающую информацию обо всех изменениях в формате оффлайн-встречи с самыми авторитетными спикерами — один из способов, которым Сбер стремится поддержать своих клиентов в этот период, для успешного развития бизнеса с соблюдением всех требований действующего законодательства, – отметил исполнительный директор Сбер Банка Александр Овсяников. – Изменения в процессах, в управлении бизнесом, в его модели и философии – это требования, которые диктует нам время. Ведь именно в эпоху столь стремительных глобальных трансформаций для бизнеса открываются наибольшие возможности. И те, кто разглядит в быстро трансформирующейся среде новые точки роста, добьются по-настоящему впечатляющих результатов».
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