БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ СО ШВЕЙЦАРСКИМ ФРАНКОМ

13:41 20.02.2023 С 20 февраля 2023 года ЗАО "МТБанк" прекращает работу с наличным швейцарским франком в структурных подразделениях. В банке просят учитывать эту информацию при валютно-обменных операциях.