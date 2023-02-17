ОАО «АСБ Беларусбанк» с 20 февраля запускает новый кредит «Весна Online» и выгодную акцию по нему.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при подаче заявки на кредит с 20 февраля по 3 апреля включительно ставка в течение грейс-периода (3 месяца) составит 8% годовых. По окончании грейс-периода — 15,5% годовых.

Кредит предоставляется сроком до 3 лет и оформляется без поручителей и посещения отделений банка. Выдается на дебетовую карточку кредитополучателя. Максимальный размер кредита — до 200 базовых величин (7400 рублей) с учетом платежеспособности заявителя.

Подать заявку и заключить кредитный договор в электронном виде можно на сайте банка, через М-банкинг или Интернет-банкинг.