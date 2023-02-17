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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС ПОПОЛНЕНИЯ КОШЕЛЬКОВ UMONEY У КЛИЕНТОВ СБЕР БАНКА МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОСТУПЕН
11:08 20.02.2023
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) информирует о возможной временной недоступности сервиса по пополнению кошельков Юmoney через АИС «Расчет» (ЕРИП) из сервисов дистанционного банковского обслуживания иных белорусских банков и «СберБанк Онлайн».
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