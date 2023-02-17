БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИС ПОПОЛНЕНИЯ КОШЕЛЬКОВ UMONEY У КЛИЕНТОВ СБЕР БАНКА МОЖЕТ БЫТЬ НЕДОСТУПЕН

11:08 20.02.2023 ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) информирует о возможной временной недоступности сервиса по пополнению кошельков Юmoney через АИС «Расчет» (ЕРИП) из сервисов дистанционного банковского обслуживания иных белорусских банков и «СберБанк Онлайн».