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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ
09:59 20.02.2023
ЗАО «Альфа-Банк» с 17 февраля 2023 года изменило ставки по вкладам в инвалюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному вкладу «Альфа-Сливки» в евро на 30 месяцев ставки составляют: 1-12 месяцев — 3%, далее - 1%.
По безотзывному «Альфа-Вкладу» в долларах, евро, российских рублях на 3 месяца — 0,75%/1%/-, на 5 месяцев — -/-/7%, 7 месяцев — 0,5%/1%/-, 15 месяцев — 0,5%/1,5%/7%, 25 месяцев — 0,5%/2%/7%, 55 месяцев — 0,5%/2%/-.
По отзывному «Альфа-Вкладу») в российских рублях на 36 месяцев — 4,5%.
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