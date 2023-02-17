БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ

09:59 20.02.2023 ЗАО «Альфа-Банк» с 17 февраля 2023 года изменило ставки по вкладам в инвалюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному вкладу «Альфа-Сливки» в евро на 30 месяцев ставки составляют: 1-12 месяцев — 3%, далее - 1%. По безотзывному «Альфа-Вкладу» в долларах, евро, российских рублях на 3 месяца — 0,75%/1%/-, на 5 месяцев — -/-/7%, 7 месяцев — 0,5%/1%/-, 15 месяцев — 0,5%/1,5%/7%, 25 месяцев — 0,5%/2%/7%, 55 месяцев — 0,5%/2%/-. По отзывному «Альфа-Вкладу») в российских рублях на 36 месяцев — 4,5%.