ОАО «Белинвестбанк» до конца марта предлагает привлекательные условия кредитования для корпоративных клиентов: до 3 млн белорусских рублей по ставке от 9,5% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, акция для бизнеса продлится до 31 марта.

Кредит можно использовать на любые цели: на текущую деятельность, инвестиционные цели или рефинансировать ранее полученные кредиты.

Стать участником акции «Время возможностей» могут индивидуальные предприниматели и юридические лица (представители микро-, малого и среднего бизнеса, годовая выручка которых составляет в эквиваленте до 7 млн долларов США). Причем, как уже обсуживающиеся в банке, так и новые клиенты. Единственное обязательное условие – отсутствие на 1 октября 2022 года заключенных кредитных договоров с Белинвестбанком.

Финансовая поддержка предоставляется на срок от 1 года. Это может быть единовременное предоставление кредита или невозобновляемая кредитная линия.

Процентная ставка будет варьироваться в зависимости от периода: первые 90 дней – 9,5% годовых. С 91 дня по 180 день – 10,7% годовых. Начиная с 181 дня – 12,82% годовых.

Процентная ставка по кредиту является переменной и зависит от ставки по кредиту овернайт, устанавливаемой Национальным банком Беларуси.