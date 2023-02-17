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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИНИМАТЬ ДОПВЗНОСЫ В БЕЗОТЗЫВНЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ДОЛЛАРАХ США
11:59 17.02.2023
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) c 17 февраля 2023 года прекращает прием дополнительных взносов в безотзывные депозиты в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прекращается прием взносов по договорам срочных безотзывных банковских депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», открытых по 29 января 2023 года (включительно).
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