БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СБЕР БАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИНИМАТЬ ДОПВЗНОСЫ В БЕЗОТЗЫВНЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ДОЛЛАРАХ США

11:59 17.02.2023 ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) c 17 февраля 2023 года прекращает прием дополнительных взносов в безотзывные депозиты в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прекращается прием взносов по договорам срочных безотзывных банковских депозитов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», открытых по 29 января 2023 года (включительно).