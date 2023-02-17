ОАО «Белгазпромбанк» с 16 февраля 2023 года снизило цены на золото.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, к продаже предлагаются разные по номиналу слитки в отделениях банка в Минске, Витебске, Могилеве, Бресте, Гродно и Гомеле.

Золото в слитках до 100 г продается без уплаты НДС и предъявления документов, удостоверяющих личность. Узнать о наличии и заказать можно по телефону 120.

Ознакомиться с информацией более подробно можно здесь.