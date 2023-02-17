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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СНИЖЕНА КОМИССИЯ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТАХ БНБ-БАНКА С КАРТОЧЕК БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
09:44 17.02.2023
С 17 февраля ОАО «БНБ-Банк» вносит изменения в сборник платы (вознаграждений).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снижена комиссия за снятие наличных в банкоматах БНБ-Банка с карточек банков-нерезидентов. Она составит 2,5% вместо 15%.
Кроме того, минимальная сумма перевода в долларах на счета получателей, открытых в банках-нерезидентах, перечень которых не определен банком, увеличена до $50 тыс.
Перечень таких банков можно уточнить в центре клиентского сервиса или в офисе БНБ-Банка. Возможность отправки перевода менее $50 тыс. рассматривается индивидуально.
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