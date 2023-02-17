С 17 февраля ОАО «БНБ-Банк» вносит изменения в сборник платы (вознаграждений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снижена комиссия за снятие наличных в банкоматах БНБ-Банка с карточек банков-нерезидентов. Она составит 2,5% вместо 15%.

Кроме того, минимальная сумма перевода в долларах на счета получателей, открытых в банках-нерезидентах, перечень которых не определен банком, увеличена до $50 тыс.

Перечень таких банков можно уточнить в центре клиентского сервиса или в офисе БНБ-Банка. Возможность отправки перевода менее $50 тыс. рассматривается индивидуально.