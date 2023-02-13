БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 24 ФЕВРАЛЯ

14:27 14.02.2023 24 февраля 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется избрать новых членов Наблюдательного совета «Приорбанк» ОАО.