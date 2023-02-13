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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 24 ФЕВРАЛЯ
14:27 14.02.2023
24 февраля 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется избрать новых членов Наблюдательного совета «Приорбанк» ОАО.
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