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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНКУ ВРУЧЕН ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ВЫСОКИЙ ESG-РЕЙТИНГ СЕРТИФИКАТ
10:35 14.02.2023
Сертификат, подтверждающий высокий ESG-рейтинг ОАО «Белинвестбанк», накануне вручили председателю правления Олегу Козаредову.
Напомним, в конце января рейтинговое агентство «БИК Рейтингс» установило его на уровне A.esg (прогноз позитивный). На сегодня Белинвестбанк стал четвертым белорусским банком, получившим высокую независимую оценку в сфере устойчивого развития.
В широком смысле ESG – это деловая активность, осуществляемая с соблюдением принципов устойчивого развития, что подразумевает ответственное отношение к окружающей среде (E, environmental), обществу (S, social) и стандартам управления (G, governance). В более узком смысле – это критерии для осуществления экономической деятельности, которые позволяют минимизировать экологические, социальные и корпоративные риски.
В какой степени процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и управленческой сферах, основывается на мнении рейтингового агентства. На основании этого и присваивается ESG рейтинг.
По результатам независимой оценки ОАО «Белинвестбанк» характеризуется высоким уровнем соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах. Более того, позитивный прогноз свидетельствует о возможном повышения ESG-рейтинга банка в течение следующих 365 дней. В целом подходы банка к управлению социальными и экологическими рисками являются в высокой степени прогрессивными и согласуются с ведущими мировыми практиками.
Отмечена его активная деятельность по ESG-трансформации, а высокий уровень расходов на реализацию мероприятий в социальной и экологической сферах, по мнению экспертов, свидетельствует о намерении банка достичь поставленных целей в области устойчивого развития.
BIK Ratings – первое и в настоящее время единственное в Беларуси рейтинговое агентство. Компания включена в реестр рейтинговых агентств Национального банка. BIK Ratings является надежным поставщиком рыночной информации: кредитных рейтингов, рэнкингов, исследований и аналитики. Своей основной задачей агентство BIK Ratings видит предоставление объективной и достоверной информации о финансовой надежности и устойчивости субъектов белорусской экономики, что способствует развитию экономики и финансового рынка Республики Беларусь.
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