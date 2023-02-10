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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ ВКЛАДОВ В ЕВРО
15:26 13.02.2023
ОАО «СтатусБанк» с 21 февраля 2023 год приостанавливает возможность пополнения вкладов в евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается возможность пополнения банковских вкладов «Статус - удобный!» в валюте вклада евро, действующих на 8 февраля 2023 года.
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