БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ ВКЛАДОВ В ЕВРО

15:26 13.02.2023 ОАО «СтатусБанк» с 21 февраля 2023 год приостанавливает возможность пополнения вкладов в евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается возможность пополнения банковских вкладов «Статус - удобный!» в валюте вклада евро, действующих на 8 февраля 2023 года.