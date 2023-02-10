Сбер (Беларусь) стал победителем премии «Бренд года 2022» в номинации Digital Maturity («Цифровая зрелость»). Данной награды удостаиваются компании, которые достигли высоких результатов в использовании интернет-маркетинга и диджитал-инструментов для продвижения своих продуктов и развития бизнеса.

Награда была вручена Сберу по результатам масштабного исследования белорусского рынка, в ходе которого оценивалась эффективность применения современных цифровых инструментов в маркетинговой деятельности.

«Для Сбера самое важное — это его клиенты, их запросы и потребности. Вокруг этой идеи строится весь наш бизнес, от предлагаемых продуктов до инструментов, которые помогают ими пользоваться. В получении необходимой информации, в выстраивании эффективной коммуникации с целевой аудиторией Сбер опирается прежде всего на технологические инновации. Победа в номинации Digital Maturity — важное доказательство правильности выбранных нами приоритетов», - отметила директор департамента маркетинга и PR Сбер Банка (Беларусь) Евгения Кильпеляйнен.

Обладатель награды определяется совместно с Digital-агентством AMDG. Победа в номинации Digital Maturity премии «Бренд года 2022» демонстрирует высокий результат погруженности Сбер Банка в интернет-маркетинг, использования CRM и инструментов автоматизации, а также грамотной работы с собственной воронкой продаж и аудиторией.

Digital Maturity — метод оценки успешности digital-инструментов маркетинговых активностей бизнеса, который был разработан Google и Boston Consulting Group (BCG). Метрика формируется на основе шести параметров: аудитория, активы и реклама, доступы, атрибуция, автоматизация, организация. В зависимости от зрелости компании распределяются на 5-ступенчатой шкале уровней: отсутствующий, начальный, фрагментарный, интегрированный и максимальный.

ОАО «Сбер Банк» по объемам бизнеса и прибыли входит в Топ-3 банков Беларуси с иностранным и частным капиталом. Будучи частью международной Группы Сбера, банк предлагает уникальную экспертизу на рынке финансовых услуг. Решения банка опережают время и задают тренды развития белорусского банкинга. Банку присвоен самый высокий ESG-рейтинг (АА) среди белорусских компаний.