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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ С 14 ФЕВРАЛЯ ВВОДИТСЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ В ДОЛЛАРАХ
11:56 13.02.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 14 февраля 2023 года вносит два изменения в сборник платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вводится комиссия 0,1% за обслуживание текущих счетов в долларах. Она будет применена в том случае, если среднедневной остаток на всех долларовых счетах клиента превышает $1 млн.
Комиссия рассчитывается только на сумму превышения и списывается один раз в календарный месяц.
Еще одно изменение относится к «Заначке» — продукту, который позволяет обменивать доллары по самому низкому курсу и накапливать их на счете. Уменьшена комиссия с 2% до 0,9% за досрочное снятие денег.
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