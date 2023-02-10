ОАО «БНБ-Банк» с 14 февраля 2023 года вносит два изменения в сборник платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вводится комиссия 0,1% за обслуживание текущих счетов в долларах. Она будет применена в том случае, если среднедневной остаток на всех долларовых счетах клиента превышает $1 млн.

Комиссия рассчитывается только на сумму превышения и списывается один раз в календарный месяц.

Еще одно изменение относится к «Заначке» — продукту, который позволяет обменивать доллары по самому низкому курсу и накапливать их на счете. Уменьшена комиссия с 2% до 0,9% за досрочное снятие денег.