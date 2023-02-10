Банк развития совместно с Министерством здравоохранения в 2022 году приступил к реализации нового социального проекта по обновлению парка автомобилей скорой медицинской помощи учреждений здравоохранения страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, проект рассчитан на три года, за этот период белорусским поликлиникам и больницам планируется передать 66 машин.

Все автомобили отечественного производства – машины собирают на ОАО «МАЗ», который выполняет эти работы совместно с дочерним предприятием «Купава». В результате в 2022 году Минский автозавод изготовил первые 22 машины, которые оснащены всем необходимым оборудованием. По два автомобиля ранее получили учреждения здравоохранения Бобруйска, Витебска, Мозыря, Новополоцка и Полоцка. Оставшиеся 12 машин скорой помощи переданы учреждениям здравоохранения Барановичей, Лиды, Минска и Пинска в рамках мероприятия, которое состоялось в минувшую пятницу на площадке у Банка развития.

«Ключевая задача нашего банка – это поддержка социально-экономического развития Беларуси. Если с экономической точки зрения основная функция – это кредитование экономики, то с точки зрения социальной направленности – спонсорская помощь, которую мы оказываем. В 2022 году банком была оказана спонсорская помощь по различным направлениям. Это поддержка Белорусского детского фонда, Министерства по налогам и сборам в части создания приложения для самозанятых, Могилевской области в части строительства четырех спортивно-игровых кластеров. Но основная помощь, которую мы оказали, – это спонсирование закупки автомобилей скорой помощи для передачи Министерству здравоохранения…», – сказал председатель правления Банка развития Александр Егоров.

По его словам, машины будут служить на благо страны и людей. «Медицина – это то, что касается каждого из нас. Мы уверены, что эта помощь будет важна для жителей нашей республики», – добавил Александр Егоров.

Банк развития на постоянной основе оказывает максимальное содействие решению актуальных социальных проблем белорусского общества. Главной задачей спонсорских проектов банка является целенаправленное оказание помощи нуждающимся категориям населения, решение различных социальных проблем, а также повышение качества жизни граждан. На протяжении многих лет системная и многовекторная работа по данному направлению позволила реализовать десятки крупных социальных проектов: «Школьный автобус», «Здоровый малыш», оказание спонсорской помощи республиканским научно-практическим центрам различного профиля и другим учреждениям здравоохранения, воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков и другие.