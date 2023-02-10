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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
18:08 10.02.2023
ЗАО «Банк «Решение» расширило возможности своих корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 13 февраля 2023 года появилась возможность заключать депозитные сделки посредством Торговой площадки.
В связи с этим изменяются Общие условия депозитных договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в банке. Ознакомиться с новой редакцией можно на сайте банка.
Подключить Торговую площадку можно бесплатно.
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