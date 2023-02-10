БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

18:08 10.02.2023 ЗАО «Банк «Решение» расширило возможности своих корпоративных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 13 февраля 2023 года появилась возможность заключать депозитные сделки посредством Торговой площадки. В связи с этим изменяются Общие условия депозитных договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в банке. Ознакомиться с новой редакцией можно на сайте банка. Подключить Торговую площадку можно бесплатно.