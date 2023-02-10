БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДОСТАВИТ ПОВЫШЕННЫЙ МАНИ-БЭК ЗА ПОКУПКИ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ

16:16 10.02.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» предоставит мани-бэк в размере 5% с каждой покупки при расчете кредитной картой в период с 10 февраля по 8 марта 2023 года (включительно). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, мани-бэк будет начисляться по всем операциям (за исключением покупок продуктов, оплаты телефонныхкоммунальных услуг, снятия и переводов денежных средств). Минимальный размер операции не ограничен. Максимальная возможная к выплате сумма мани-бэка – 300 рублей (общий лимит по операциям по картам в рамках пакетов услуг и кредитной карте). Выплата мани-бэка будет осуществляться 10 марта – по операциям, отраженным по счету в феврале, и 10 апреля – по операциям, отраженным по счету в марте. В банке напомнили, что мани-бэк свыше 2% от суммы покупки облагается подоходным налогом.