ЗАО «Альфа-Банк» с 9 февраля 2023 года ввело комиссию за переводы в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, комиссия за зачисление на счет перевода в USD/EUR через коррсчет АО «Альфа-Банк», Россия составляет 2% от зачисленной суммы по курсу Нацбанка Беларуси.

Комиссия за переводы в долларах в ОАО АСБ «Беларусбанк» - 2%, минимум $20. Вознаграждение уплачивается по курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Нацбанком Беларуси на дату платежа.

Комиссия за переводы за границу в долларах составит 2% от суммы перевода, минимум $20.