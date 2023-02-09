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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА ВАЛЮТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
10:08 10.02.2023
ЗАО «Альфа-Банк» с 9 февраля 2023 года ввело комиссию за переводы в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, комиссия за зачисление на счет перевода в USD/EUR через коррсчет АО «Альфа-Банк», Россия составляет 2% от зачисленной суммы по курсу Нацбанка Беларуси.
Комиссия за переводы в долларах в ОАО АСБ «Беларусбанк» - 2%, минимум $20. Вознаграждение уплачивается по курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Нацбанком Беларуси на дату платежа.
Комиссия за переводы за границу в долларах составит 2% от суммы перевода, минимум $20.
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