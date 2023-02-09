ОАО «Паритетбанк» предлагает новый формат открытия вкладов - через виртуальную карту.

В частности, для открытия депозита предлагается оналайн-услуга через интернет-банкинг или мобильное приложение для физических лиц iParitet.

Теперь открыть вклад и управлять им смогут даже те, кто ранее не являлся клиентом банка. Для этого после регистрации в приложении достаточно в несколько кликов оформить виртуальную карту Visa Virtuon либо виртуальную карту БЕЛКАРТ-Премиум и перевести на нее денежные средства. Это можно сделать бесплатно через систему ЕРИП или Р2Р переводом через онлайн-сервисы Paritetbank – интернет-банкинг или мобильное приложение iParitet, а затем отправить их на подходящий вклад.

На сегодня на выбор в Paritetbank предлагают 25 вариантов вкладов разных типов (отзывной или безотзывной), с разными валютами и сроками. Минимальная сумма для открытия вклада - 100 BYN.

Оформляя в приложении виртуальную карту, ей можно пользоваться не только для перечислений средств на вклад, но и для любых оплат онлайн, даже за рубежом на популярных мировых торговых площадках, а для оплаты в России использовать виртуальную карту БЕЛКАРТ-Премиум.

Мобильное приложение для физических лиц iParitet доступно для скачивания в App Store, Google Play и AppGallery абсолютно бесплатно. Помимо заказа карточки, после авторизации пользователям будет доступны любые варианты оплаты, выгодные P2P-переводы с карты на карту, настройка автоплатежей, подписка на платежи и многое другое.