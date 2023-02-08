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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВЫЯВИЛ МОШЕННИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
09:57 09.02.2023
ОАО «Белгазпромбанк» выявило ресурсы, используемые мошенниками для кражи конфиденциальных данных клиентов: ebgpb-online.su и ebgt-by.tech.
«Если вы ввели данные на одном из указанных сайтов, то вам незамедлительно необходимо сменить пароль от вашей учетной записи», - говорится в сообщении финучреждения.
ОАО «Белгазпромбанк» прилагает все усилия для блокировки данных ресурсов и напоминает о необходимости соблюдения мер по кибербезопасности.
Как известно, одним из видов интернет-мошенничества является фишинг. Он заключается в краже конфиденциальных данных клиентов (авторизационные данные, данные банковских карт и т.п.).
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