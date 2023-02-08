ОАО «Белгазпромбанк» выявило ресурсы, используемые мошенниками для кражи конфиденциальных данных клиентов: ebgpb-online.su и ebgt-by.tech.

«Если вы ввели данные на одном из указанных сайтов, то вам незамедлительно необходимо сменить пароль от вашей учетной записи», - говорится в сообщении финучреждения.

ОАО «Белгазпромбанк» прилагает все усилия для блокировки данных ресурсов и напоминает о необходимости соблюдения мер по кибербезопасности.

Как известно, одним из видов интернет-мошенничества является фишинг. Он заключается в краже конфиденциальных данных клиентов (авторизационные данные, данные банковских карт и т.п.).