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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ БЕЛКАРТ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В АЛЬФА БАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕН
17:23 08.02.2023
С 8 февраля 2023 года вступают в силу изменения в Договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и ИП в ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостановлен выпуск карт БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ в российских рублях.
Кроме того, уточнены описания валютообменных операций по корпоративным картам Visa и ранее выпущенным картам БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ, когда валюта операции и валюта счета является RUB.
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