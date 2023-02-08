С 8 февраля 2023 года вступают в силу изменения в Договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и ИП в ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостановлен выпуск карт БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ в российских рублях.

Кроме того, уточнены описания валютообменных операций по корпоративным картам Visa и ранее выпущенным картам БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ, когда валюта операции и валюта счета является RUB.