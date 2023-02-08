ОАО «БНБ-Банк» представило релиз мобильного приложения и интернет-банка для юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в 221 запросе «Заявление на открытие счета» при открытии текущего счета с корпоративной карточкой теперь можно выбрать валюту 643 — российский рубль. Вторая доработка — печатная форма, она стала еще лучше.

В 441 запросе «Запрос на отзыв платежного поручения, направленного в АИС ИДО» можно повторно выбрать платежное поручение, которое было отозвано через этот запрос.

Запрос 65 «Распоряжение на бронирование средств на заработную плату» изменен в соответствии с постановлением Национального банка № 63 от 29 марта 2001 года. В частности, удалено поле «Срок выплаты заработной платы» и улучшена печатная форма.

В выписке за период уже с этого релиза можно напечатать сразу несколько приложений. Для этого просто необходимо сформировать выписку за период, отметить несколько или все приложения и нажать «Сформировать приложения».

Оптимизирован 62 запрос «Платежное поручение с покупкой/продажей». В нем теперь нет чек-боксов «по курсу НБ РБ», «по курсу биржи».

В списках валютных документов в 18 и 62 запросах добавлена возможность подсчитывать итоговую сумму по всем выбранным документам в разных валютах. Чтобы это сделать, достаточно выбрать несколько или все документы, и сумма автоматически появится в разрезе валют.

В мобильном приложении при подписании документов в приложении на Android код подтверждения будет подставляться автоматически.