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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ОТКРЫЛ ОФИС НА ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ В МИНСКЕ


09:55 08.02.2023

ОАО «Белгазпромбанк» 7 февраля 2023 года открыло офис в Минске (проспект Независимости, 6).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новая точка, хоть и относится к «узкой» категории УРМ («удаленное рабочее место»), предлагает широкий спектр услуг для физических лиц.

Здесь можно оформить и получить «Карту покупок», карту с кэшбэком «Сashalot», а также международные расчетные карты 4-х платежных систем в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях, польских злотых.

Кроме того, можно оформить кредит на потребительские нужды, на приобретение автомобиля, а также на строительство или покупку квартиры, банковский вклад (депозит), подключить интернет-банкинг и мобильное приложение, оформить страховку от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу и договор добровольного медицинского страхования, пополнить банковскую карточку, снять наличные средства с банковской карточки и провести валютно-обменные операции.
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