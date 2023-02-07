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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ К УСЛУГЕ «РАСЧЕТНЫЕ ЛИСТКИ»
17:27 07.02.2023
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) приостанавливает подключение новых клиентов к услуге «Расчетные листки».
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежжения, приостановка подключения к услуге «Расчетные листки» в рамках зарплатного обслуживания вынужденная и свяхана с изменением законодательства.
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