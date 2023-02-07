|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ
16:50 07.02.2023
ОАО «Технобанк» расширяет возможности международных банковских переводов.
«Благодаря сотрудничеству с АО First Heartland Jusan Bank (Казахстан) клиенты ОАО «Технобанк» могут совершать денежные банковские переводы в долларах США в Казахстан без ограничения по сумме по специальному тарифу - 50 долларов США», - говорится в сообщении финучреждения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2023
Курсы в банках
на 07.02.2023
Конвертация в банках
на 07.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте