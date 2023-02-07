ОАО «Технобанк» расширяет возможности международных банковских переводов.

«Благодаря сотрудничеству с АО First Heartland Jusan Bank (Казахстан) клиенты ОАО «Технобанк» могут совершать денежные банковские переводы в долларах США в Казахстан без ограничения по сумме по специальному тарифу - 50 долларов США», - говорится в сообщении финучреждения.