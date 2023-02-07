Председатель правления Национального банка Павел Каллаур на совещании по законопроекту «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности» проинформировал о планируемых изменениях в Банковский кодекс.

"Актуализация Банковского кодекса проведена для совершенствования правового поля, в котором работает Национальный банк и банки. Необходимость его корректировки обусловлена изменениями макроэкономической среды и общегосударственного законодательства, интеграционными процессами в финансовой сфере, а также динамичным развитием информационных технологий в банковском секторе", - пояснил Павел Каллаур.

Среди предлагаемых изменений отдельно можно выделить блок законодательных инициатив макроэкономического характера.

Первое. Расширение целей, другими словами, ориентиров в деятельности Национального банка.

"Предлагается в дополнение к цели "поддержание ценовой стабильности" закрепить вторую цель - "обеспечение финансовой стабильности", а также норму по содействию устойчивому экономическому развитию страны", - рассказал руководитель Нацбанка.

С правовой точки зрения это позволит упорядочить ответственность и правомочие на обеспечение финансовой стабильности, а также уточнить ключевые направления деятельности Национального банка, подчеркнул Павел Каллаур. "Экономический эффект: возрастет направленность денежно-кредитной политики на формирование благоприятной среды для устойчивого развития экономики", - заявил он.

Второе. Совершенствование правого механизма обеспечения финансовой стабильности.

"Этой нормой определяются статус Национального банка как государственного органа, ответственного за обеспечение финансовой стабильности в банковской и иных регулируемых им сферах, а также комплексные подходы к обеспечению финансовой стабильности. Данное положение направлено на повышение потенциала по выработке и принятию упреждающих мер, по нейтрализации возможных вызовов и шоков, усиление межведомственного взаимодействия, а также расширение возможности по комплексному и эффективному противодействию системе рисков", - доложили Главе государства.

В Национальном банке убеждены, что в целом реализация предлагаемых норм позволит повысить эффективность денежно-кредитной политики, а также ее согласованность с общеэкономической политикой. Кроме того, это будет способствовать выполнению обязательств белорусской стороны по союзной программе по организации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования.

Предлагаемые изменения касаются в том числе и регулирования деятельности банков. Руководитель Нацбанка рассказал о трех ключевых направлениях.

Для повышения уровня правовой защиты потребителей банковских услуг и исключения чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей: первое - вводится запрет на установление в кредитных договорах условий об уплате процентов в повышенном размере, ограничиваются размеры штрафов; второе - устанавливается перечень случаев, при которых банк вправе требовать досрочного возврата кредита; третье - определяется разумный срок для досрочного возврата кредита (не ранее трех месяцев со дня уведомления физического лица).

"Данная норма имеет социальную направленность, а ее реализация позволит усилить правовую защищенность потребителей финансовых услуг", - заявил Павел Каллаур.

"В целях дальнейшего развития инструментов и механизмов по финансированию внешнеторговых операций в проекте Банковского кодекса закреплена норма о кооперациях банковского, торгового финансирования. Эта новация базируется на предложениях банков. Она направлена на расширение возможностей экспортного финансирования и снижение рисков внешнеторговых операций отечественных предприятий", - рассказал глава Национального банка.

Также планируется усовершенствовать банковский надзор. Здесь, во-первых, предлагается ввести дополнительную меру надзорного реагирования в виде взыскания с банка денежных средств в республиканский бюджет в размере до 1% от размера нормативного капитала. Аналогичная норма есть и в России, ее закрепление в Банковском кодексе Беларуси соответствует процессам гармонизации национальных законодательств, обратил внимание Павел Каллаур.

"Эта мера будет применяться в случае создания положения, угрожающего безопасному функционированию банка, интересам его вкладчиков и иных кредиторов, стабильности банковской системы, а также за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Она направлена на обеспечение поэтапного ужесточения мер надзорного реагирования, создание стимулов к проведению банком надлежащей работы по урегулированию выявленных нарушений и безусловному исполнению требований законодательства", - добавил он.

В Нацбанке также считают, что эта норма будет способствовать усилению корпоративного управления в банках.

Во-вторых, предлагается установить квалификационные требования и требования к деловой репутации должностных лиц, выполняющих ключевые функции в банке, закрепить обязанность "прохождения ими оценки соответствия таким требованиям".

"Эта инициатива базируется на правоприменительной практике и направлена на исключение возможности обхода требований законодательства. Ее закрепление в Банковском кодексе позволит не допустить случаев управления банками лиц, не прошедших оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям деловой репутации", - пояснил Павел Каллаур.

В-третьих, предлагается предоставить Национальному банку право ограничить лицензионные полномочия банка в случае неоднократного нарушения требований о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем.

"Эта новация направлена на усиление контроля за соблюдением соответствующего законодательства. Соответствующая норма содержится и в законодательстве Российской Федерации", - отметил руководитель Национального банка.

Павел Каллаур добавил, что Банковский кодекс - это верхнеуровневый профильный документ. Поэтому, по его словам, необходимая детализация и конкретизация отдельных норм будет оперативно обеспечена в соответствующих тематических законопроектах и подзаконных актах.