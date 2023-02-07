11 февраля 2023 года в период времени с 02:00 до 03:00 ОАО «Банковский процессинговый центр» будет проводить плановые технологические работы на одном из своих программно-технических комплексов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, в указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, установленных в организациях торговли и сервиса, в пунктах выдачи наличных и приема платежей.

В центре обращают внимание, что комплекс обработки авторизационных запросов в режиме реального времени «Банковский процессинговый центр» в указанное время будет работать в штатном режиме и обслуживание клиентов в других устройствах будет производиться без ограничений.

БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.