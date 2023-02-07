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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ТЕХРАБОТАХ НОЧЬЮ 11 ФЕВРАЛЯ
15:35 07.02.2023
11 февраля 2023 года в период времени с 02:00 до 03:00 ОАО «Банковский процессинговый центр» будет проводить плановые технологические работы на одном из своих программно-технических комплексов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, в указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, установленных в организациях торговли и сервиса, в пунктах выдачи наличных и приема платежей.
В центре обращают внимание, что комплекс обработки авторизационных запросов в режиме реального времени «Банковский процессинговый центр» в указанное время будет работать в штатном режиме и обслуживание клиентов в других устройствах будет производиться без ограничений.
БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.
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