МТБанк запустил новый тарифный план РКО для юрлиц «Просто счет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с тарифом «Просто счет» бизнес может забыть о ежемесячных платежах. Клиент решает сам платить за месяц, три, полгода, год или раз и навсегда. Чем больше срок, тем меньше в итоге стоит каждый месяц, а можно однократно оплатить 1500 рублей за «Просто счет» и забыть о периодической оплате. На время приостанавливается бизнес или, наоборот, поддерживается неснижаемый остаток всего 2000 рублей – клиент также не платит банку за обслуживание по РКО.

«Мы хотели раз и навсегда упростить жизнь предпринимателей. Представьте, что вы получаете все, что нужно для легкого и эффективного старта, платите один раз и застрахованы от любых изменений стоимости обслуживания РКО. При этом бонусы в рамках пакета получаете всегда», – прокомментировали запуск тарифа в МТБанке.

Тарифный план «Просто счет» включает в себя:

3 месяца бесплатного тест-драйва для новых клиентов, чтобы примерить новый тариф на бизнес (в этот период плата за обслуживание не взимается);

0 рублей абонплаты, если бизнес ушел на каникулы и клиент не пользовался счетом (при выборе варианта оплаты «ежемесячно»);

бесплатное обслуживание при поддержании среднедневного остатка на счете в размере 2000 рублей (при выборе варианта оплаты «ежемесячно»);

10 включенных платежей без комиссии каждый месяц;

2 бесплатных POS-терминала, чтобы первые продажи были еще выгоднее;

3 корпоративные карты Visa Business с привилегиями от VISA для зачисления выручки по эквайрингу и для осуществления ежедневных хозяйственных расчетов;

зарплатный проект Simple с комиссией за зачисление 0,5%, с выдачей бесплатных пакетов услуг сотрудникам и возможностью снятия наличных без комиссии во всех банкоматах страны, а также с возможностью платить картами за рубежом;

бесплатное приложение MTBusiness для удаленного управления бизнесом по самым высоким стандартам.

«Просто счет» от МТБанка – это простое и понятное РКО для юридических лиц, в котором нет ничего лишнего. Новый тарифный план уже доступен для подключения. Пользоваться им могут не только вновь открывшиеся компании, но и бизнесы, решившие перейти на обслуживание в МТБанк. Оформить заявку можно по короткому номеру 7203.