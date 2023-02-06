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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК БУДЕТ БРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ПЛАТЕЖАМ В ЕВРО
11:54 07.02.2023
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) будет брать дополнительное вознаграждение по платежам в евро.
«… с 17 февраля 2023 г. вводится дополнительное вознаграждение в размере 1,9% от суммы платежа по платежам корпоративных клиентов в евро, направленных на счета клиентов и учреждений, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк», - говорится в сообщении финучреждения.
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