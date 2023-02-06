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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ УВЕЛИЧИЛИ МИНИМАЛЬНУЮ СУММУ ПЕРЕВОДОВ В ДОЛЛАРАХ НА СЧЕТА В БАНКАХ-НЕРЕЗИДЕНТАХ
10:32 07.02.2023
ОАО «БНБ-Банк» с 7 февраля 2023 года увеличивает минимальную сумму перевода в долларах США на счета получателей, открытых в банках-нерезидентах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь она составит $15 тыс. Возможность отправки перевода менее $15 тыс. рассматривается индивидуально.
Помимо этого, для юридических лиц изменится размер комиссии для платежей в китайских юанях (CNY). Вместо фиксированной величины $95 комиссия будет 0,1% (минимум - $19, максимум - $69).
При этом для физических лиц минимальная сумма перевода в долларах на счета получателей, открытых в банках-нерезидентах, перечень которых не определен банком, увеличена до $40 тыс.
Перечень таких банков можно уточнить в Центре клиентского сервиса по телефону 7309 или в офисе БНБ-Банка.
Возможность отправки перевода менее $40 тыс. рассматривается индивидуально.
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