|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
09:35 07.02.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 марта 2023 года вносит изменения в Договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения обусловлены реализаций возможности использования сводного платежного поручения для перечисления заработной платы и приравненных к ней выплат на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц с базовыми условиями обслуживания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2023
Курсы в банках
на 07.02.2023
Конвертация в банках
на 07.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте