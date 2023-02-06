БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

09:35 07.02.2023 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 марта 2023 года вносит изменения в Договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения обусловлены реализаций возможности использования сводного платежного поручения для перечисления заработной платы и приравненных к ней выплат на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц с базовыми условиями обслуживания.