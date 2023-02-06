ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» внесло изменения в редакцию новых и заключенных договоров на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания и об использовании карт, а также правила пользования ими.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, корректировки коснулись части использования терминологии в договорах. Договоры ДБО дополнятся правилами пользования автооплатой, также увеличится срок информирования клиентов о любых изменениях в договорах.

Для договоров, заключенных с 1 июня 2020 года по 2 февраля 2023 года, изменения вступят в силу с 6 марта, если клиент до 27 февраля письменно не уведомит банк о том, что не принимает условия.