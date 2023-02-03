ОАО «Белгазпромбанк» снова снижает ставки по кредитам на жилье для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 6 февраля 2023 года ставки по новым кредитам на строительство и приобретение квартиры «Скоро новоселье» и «Строим вместе» по окончании льготного периода (6 месяцев) снижены до 16,5% годовых (в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь).

При этом в первые полгода ставка составит 9,9% годовых (в привязке к ставке рефинансирования).

Кроме того, кредит на строительство квартиры можно получить без поручительства, только под залог (ипотеку) при условии, что сумма кредита не превышает 50% стоимости жилья.