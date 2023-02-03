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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ОФИС БЕЛИНВЕСТБАНКА ОТКРЫЛСЯ В НОВОБЕЛИЦКОМ РАЙОНЕ ГОМЕЛЯ


09:58 06.02.2023

Новый офис Белинвестбанка начал работу в Гомеле (ул. Ильича, 59А).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, пространство нового офиса банка максимально компактное и функциональное. Рядом с ним расположилась вместительная стоянка для автомобилей, а к летнему сезону появится и велопарковка. Офис выполнен в корпоративной стилистике банка: белый в сочетании с графитовым цветом символизируют уверенность, надежность и опыт, а изумрудный – развитие.

«Открытие подразделения банка – важный шаг в расширении инфраструктуры района и улучшении доступности услуг, в том числе финансовых, для его населения. Мы реализовали этот проект к знаковой дате – юбилею образования области. С другой стороны, открытие офиса совпало с присвоением банку ESG-рейтинга, что является свидетельством высокого уровня соблюдения принципов устойчивого развития. Современный и уютный офис станет продолжением концепции «ЭкоЛогичный банк», которую в последние несколько лет реализует Белинвестбанк. Ее основа – удобство, доступность и комфорт для клиентов, – отметил на церемонии открытия Дмитрий Романовский, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк». – Мы тщательно проанализировали предложения и потребности жителей района, поэтому, в первую очередь, подразделение будет ориентировано на оказание полного комплекса банковских услуг для населения. Часть операций будет доступна круглосуточно».

Возможность получать банковские услуги 24/7/365 появилась благодаря банкомату с функцией cash-recycling, установленному при входе в офис банка. С его помощью можно совершать широкий спектр банковских операций от взноса и выдачи наличных денежных средств с банковских платежных карточек до платежей, валютно-обменных операций, приема выручки от субъектов хозяйствования. Операции снятия и пополнения также возможно осуществить без использования карточки при помощи QR-кода.

В самом подразделении будут работать две кассы, а также два специалиста по оказанию розничных банковских услуг. Таким образом, посетители банка смогут совершить валютно-обменные операции, операции с банковскими платежными карточками, открыть счет, оформить депозит или кредит, оформить договор добровольного страхования, осуществить денежные переводы. Для корпоративных клиентов предусмотрено кассовое обслуживание
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