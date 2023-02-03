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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПОДКЛЮЧИЛ 5 ТЫС. ТОРГОВЫХ ТОЧЕК К СЕРВИСУ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТОЧЕК


13:55 03.02.2023

ОАО «АСБ Беларусбанк» подключило 5 тыс. торговых точек к сервису выдачи наличных держателям карточек. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Напомним, услугу Беларусбанк предложил клиентам 2,5 года назад и за это время было проведено 120 тыс.операций по выдаче наличных на общую сумму более 8,4 млн рублей.

Сервис удобен как для субъектов хозяйствования — владельцев организаций торговли и сервиса, так и покупателей. Первые могут таким образом не только принимать платежи с помощью карт, но и выдавать по ним наличные, увеличить товарооборот за счет привлечения дополнительного количества покупателей, сократить свои расходы на инкассацию денежной наличности. Вторые — снять наличные даже там, где нет банкомата и отделения банка.

Сумма наличных денежных средств в рамках одной операции не должна превышать 5 базовых величин (185 белорусских рублей). Беларусбанк не берет комиссию за снятие наличных. За проведение операции может взиматься плата банком, выпустившим карточку.
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