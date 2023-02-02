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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ СБЕРА УДОСТОЕНЫ ДВУХ ПЕРВЫХ ПРЕМИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ-2022»


12:06 03.02.2023

Сбер Банк (Беларусь) в очередной раз подтвердил статус лидера по внедрению цифровых инноваций в банковской сфере.

Банк стал победителем сразу в двух номинациях республиканского конкурса «Лидеры цифровой трансформации-2022».

«Сегодня у банков есть два пути: или развиваться в сторону внедрения цифровых инструментов и инновационных сервисов, или уступать дорогу более продвинутым конкурентам. Победа в конкурсе “Лидеры цифровой экономики-2022” — это ответ на вопрос, какой путь выбрал для себя Сбер. И на этом пути мы намерены не просто выигрывать, а задавать сами правила игры и стандарты, которым будут следовать остальные», - отметила на церемонии вручения наград исполнительный директор Сбер Банка Елена Демиденко.

На конкурс «Лидеры цифровой трансформации-2022» в категории «Банковская деятельность» Сбер представил два своих проекта: в номинации «Система автоматизации технологических процессов года» — комплексное решение по повышению операционной эффективности банковских процессов через применение современных технологий, а в номинации «Цифровой сервис года» — SMART-Office. И в обеих получил главные награды: дипломы победителя 1 степени.

При этом проекты Сбера показали впечатляющие итоги. Так, внедрение современных инструментов в систему управления процессами банка (таких, как искусственный интеллект, Process Mining, роботизированная автоматизация и CJM) уже помогло банку получить дополнительный операционный доход в размере 3,2 млн. белорусских рублей. А реализация концепции SMART-Office и трансформация модели обслуживания с использованием лицевой биометрии, мобильных рабочих мест, электронных кассиров и безбумажного офиса помогла сократить время обслуживания клиентов на 30%, снизить риски мошенничества и существенно оптимизировать затраты: примерно на 1,5 млн белорусских рублей в год.

В состав жюри конкурса вошли 15 экспертов из НИИ Цифровой экономики, искусственного интеллекта и информационной безопасности, Института бизнеса БГУ, ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Брестского государственного технического университета и других авторитетных профильных организаций.

Конкурс «Лидеры цифровой экономики-2022» прошел в Беларуси в первый раз. Порядка 30 компаний представили на него десятки инновационных продуктов и решений. Главным требованием к участникам стало активное использование цифровых технологий и сервисов в своей деятельности, а ключевыми критериями оценки — новизна, уникальность, наличие значимого экономического и социального эффектов в результате их внедрения.

ОАО «Сбер Банк» по объемам бизнеса и прибыли входит в Топ-3 банков Беларуси с иностранным и частным капиталом. Будучи частью международной Группы Сбера, банк предлагает уникальную экспертизу на рынке финансовых услуг. Решения банка опережают время и задают тренды развития белорусского банкинга. Высокий уровень компетенций Сбер Банка в части разработки банковских информационных технологий ежегодно подтверждается экспертами Премии «Банк года». Так, в 2021 и 2022 годах Сбер Банк признан лидером в номинации Инновационный банк Беларуси. Банку присвоен самый высокий ESG-рейтинг (АА) среди белорусских компаний.
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