С 1 февраля 2023 года в ОАО «АСБ Беларусбанк» ставки по ранее полученным кредитам на финансирование недвижимости, в том числе с применением как фиксированной ставки по кредиту, так и переменной, снизились до уровня 17,14% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также с 1 марта 2023 года дополнительно снизятся ставки по ранее заключенным кредитным договорам на докредитование граждан, осуществляющих либо уже осуществивших строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений с государственной поддержкой. Ставка по таким кредитам составит не более 15,5% годовых.

Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка. Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.