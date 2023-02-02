|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВПЕРВЫЕ ЗАПУСТИЛ КОПИТРЕЙДИНГ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ
17:20 02.02.2023
Инвестиционная площадка MTBankFX сделала копитрейдинг доступным для всех белорусов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новый вид инвестирования позволит зарабатывать с ограниченными рисками за счет копирования стратегий успешных трейдеров.
Копитрейдинг, который впервые стал доступен белорусам на инвестиционной площадке MTBankFX, позволяет новичкам копировать стратегии самых успешных трейдеров, а трейдерам с опытом – получать дополнительный доход.
«МТБанк был первым банком, который предложил клиентам выход на рынок Форекс. Мы по праву можем назвать себя экспертами в этом вопросе. Копитрейдинг для нас и для наших клиентов – это новая ступень развития, которая 100% принесет позитивные плоды. Можно сказать, что это «win-win» стратегия для всех участников процесса», – прокомментировал запуск нового продукта Александр Приходько, начальник управления инвестиционного бизнеса МТБанка.
Копитрейдинг как вид инвестирования подходит тем, кто хочет эффективно инвестировать, но не готов тратить время на обучение.
С помощью копитрейдинга профессиональный трейдер уже сейчас может зарабатывать больше не только за счет увеличения своего капитала, но и за счет вознаграждения с прибыли за копирование его сделок и получать дополнительный доход за предоставление сигналов через сервис копитрейдинга.
«Ключевое преимущество копитрейдинга на MTBankFX в том, что весь процесс максимально прозрачен. Мы можем говорить, что клиент-инвестор получает исчерпывающую информацию о результатах работы трейдера, и имеет доступ к профессиональной отчётности в своём личном кабинете. Средства инвесторов остаются на вашем собственном счете: нет необходимости переводить их на счет профессионального трейдера. Выплата вознаграждения трейдеру происходит только в случае фиксации прибыли, в то время как аналогичные сервисы будут взимать с вас ежемесячную подписку независимо от финансового результата», – пояснил Александр Приходько.
Важно помнить, что деятельность на финансовых рынках имеет рискованный характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При осуществлении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.
Для новичков и профессионалов, для тех, у кого отлично получается, и тех, у кого когда-то не получилось, копитрейдинг – это возможность взглянуть на Форекс под другим углом и взять все от этого вида инвестиций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2023
Курсы в банках
на 02.02.2023
Конвертация в банках
на 02.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте