Инвестиционная площадка MTBankFX сделала копитрейдинг доступным для всех белорусов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новый вид инвестирования позволит зарабатывать с ограниченными рисками за счет копирования стратегий успешных трейдеров.

Копитрейдинг, который впервые стал доступен белорусам на инвестиционной площадке MTBankFX, позволяет новичкам копировать стратегии самых успешных трейдеров, а трейдерам с опытом – получать дополнительный доход.

«МТБанк был первым банком, который предложил клиентам выход на рынок Форекс. Мы по праву можем назвать себя экспертами в этом вопросе. Копитрейдинг для нас и для наших клиентов – это новая ступень развития, которая 100% принесет позитивные плоды. Можно сказать, что это «win-win» стратегия для всех участников процесса», – прокомментировал запуск нового продукта Александр Приходько, начальник управления инвестиционного бизнеса МТБанка.

Копитрейдинг как вид инвестирования подходит тем, кто хочет эффективно инвестировать, но не готов тратить время на обучение.

С помощью копитрейдинга профессиональный трейдер уже сейчас может зарабатывать больше не только за счет увеличения своего капитала, но и за счет вознаграждения с прибыли за копирование его сделок и получать дополнительный доход за предоставление сигналов через сервис копитрейдинга.

«Ключевое преимущество копитрейдинга на MTBankFX в том, что весь процесс максимально прозрачен. Мы можем говорить, что клиент-инвестор получает исчерпывающую информацию о результатах работы трейдера, и имеет доступ к профессиональной отчётности в своём личном кабинете. Средства инвесторов остаются на вашем собственном счете: нет необходимости переводить их на счет профессионального трейдера. Выплата вознаграждения трейдеру происходит только в случае фиксации прибыли, в то время как аналогичные сервисы будут взимать с вас ежемесячную подписку независимо от финансового результата», – пояснил Александр Приходько.

Важно помнить, что деятельность на финансовых рынках имеет рискованный характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. При осуществлении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы.

Для новичков и профессионалов, для тех, у кого отлично получается, и тех, у кого когда-то не получилось, копитрейдинг – это возможность взглянуть на Форекс под другим углом и взять все от этого вида инвестиций.